El lustro desperdiciado

En 2019 la Secretaría Anticorrupción estimó que en la década del gobierno de Rafael Correa esta práctica habría costado al país entre USD 30 y 70 mil millones, es decir, entre USD 8 y 19 millones diarios, una cifra exorbitante que representa dos veces el Presupuesto del Estado de 2020 que ya de por sí es una cifra 100% mayor al mismo presupuesto del 2008 cuando el correísmo se estrenaba en el poder.

Si bien el valor económico de una vida es incuantificable, puede decirse que este despilfarro le costaría al país miles de vidas que no pueden ser salvadas por la falta de insumos médicos, camas de terapia intensiva, respiradores, etc. y también impide ofrecer salarios dignos que permitan a la población contar con los recursos necesarios para llevar un aislamiento en condiciones de salud, alimentación, vivienda y educación aceptables.



Claro, la corrupción no fue inventada por el correísmo, no se ha terminado en este Gobierno y lo más probable es que será muy difícil eliminarla, pero para esta administración es una obligación impostergable desnudar estas prácticas inconfesables, empezando con un mea culpa que deje entrever al menos su tibia intención de ser mejor, porque de lo contrario pasará a la historia como el Gobierno del lustro desperdiciado; claro, porque tuvo la histórica oportunidad de ser mejor que el peor que ha existido, sin embargo, pareciera que lo que quieren es ser parte de la horripilante estadística con la que comencé este escrito.