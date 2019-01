Luis Hernández, el General

LEA TAMBIÉN

Simón Espinosa C., el domingo 20 de enero 2019, se refiere con justeza al Coronel Luis Hernández y hace un recuento cronológico de la lucha que le tocó enfrentar ante sus colegas de profesión militar, su derecho a ser ascendido a general de Brigada, derecho que le ha sido negado desde el año 2001. Espinosa dice que Hernández fue Comandante del Agrupamiento Táctico “Miguel Iturralde” creado para defender el Cenepa, habiendo sido condecorado con la medalla “Cruz al Mérito de Guerra”.



Siendo el Coronel Hernández Director de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, tuve el privilegio de servir en esa noble institución como docente, y pude confirmar lo que Simón Espinosa acertadamente opina.



Pero el lector se preguntará, ¿porqué al coronel Hernández se le ha venido negando su legítimo derecho a ser ascendido al grado inmediato superior?, se supone debieron existir varias razones; sin embargo, según Espinosa no fueron nunca evidenciadas, o será que el coronel no es lisonjero, costumbre maléfica de nuestro país que daña el desarrollo de las instituciones y perjudican a quienes sin “cepillar” lo único que hacen es trabajar.



Efraín Flores Batallas