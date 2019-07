Locuras populistas

LEA TAMBIÉN

Pablo Cuvi, EL COMERCIO del 20 de julio 2019, se refiere a Alan García como el “Caballo Loco”, mote que se había ganado por su ímpetu juvenil, su carisma y egolatría propios de un personaje atípico que por dos ocasiones dirigió los destinos del Perú desde el sillón presidencial y que más tarde comete otras de sus locuras y termina con su vida al puro estilo de los personajes de excepción. En las dos oportunidades que tuvo como Presidente del vecino del sur, demostró que su arma principal era el populismo, sobre el que descansaban sus ejecutorias, a pesar de que en su segundo mandato se alió a la derecha; sin embargo, más tarde se comprueba que sucumbió a las tentaciones de Odebrecht.

Pero García no ha sido el único con tendencias populistas de locura que hemos tenido que soportar, ha habido otros perturbados con las mismas características, quienes con sus arrebatos manifiestos frente a la conducción de sus gobiernos, dejaron huella imperecedera en las mentes de quienes tuvimos que soportar sus chifladuras; me estoy refiriendo al “Loco” Velasco Ibarra, quien fracasó por lo menos cuatro veces al frente de la presidencia del Ecuador y que siendo populista e ídolo de la chusma de aquel entonces, obedecía a los intereses de la oligarquía guayasense y morlaca, las que dice la historia estaban lideras por Jaime Nebot Velasco y Carlos Arízaga Vega. El libro “Barbaridades sin conciencia” da fe de lo actuado por este personaje de novela que desde un balcón y moviendo el dedo índice agitaba y manipulaba al populacho a su antojo.



Pero la cereza del pastel, es el caso del famoso “Loco que ama”, quien desde el sillón de Olmedo y luego desde Carondelet, nos puso en jaque y al puro estilo bonachón y vulgar se hacía sentir liderando el poder ejecutivo de nuestro país. Atrincherado en el populismo y respaldado por la picaresca masa humana de la Costa, patentizó una cantidad de desaciertos dignos de una película de ficción con guata incluidos.



Tres casos que agitaron el avispero politiquero y que fueron protagonizados por tres personajes que mal o bien trascendieron, y que sus locuras populistas no dejan de ser historia.