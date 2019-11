Levántate Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Si nos caímos, hay que tener la fuerza para levantarnos. Ese es el truco.



A partir de hoy, al Ecuador le toca uno de sus retos más grandes. Levantarse de la crisis que nos hizo caer en lo más profundo de un abismo de angustia e incertidumbre. Levantarse de las divisiones, del regionalismo, del racismo y la discriminación. Levantarse del odio que se fue propagando, de los bandos que se crearon, de la enemistad.



Pero al levantarse, que no se nos olvide qué nos hizo caer. Que la historia sea recordada siempre para que no se vuelva a repetir. Que nos demos cuenta que el odio no lleva a nada, que destruir una ciudad entera no manda un mensaje positivo. Que la paz se logra con el dialogo, con el respeto hacia el otro, con igualdad y tolerancia. Y sobre todo con justicia. Que aquellos que no buscaron dialogar, aquellos que querían cumplir sus objetivos de forma violenta no queden impunes. Pero eso sí, aplicando siempre el debido proceso.



Levantarse y continuar trabajando por un mejor Ecuador. Ese es el truco. Romper las barreras que nos impiden comunicar nuestras ideas con el otro, defendiendo el derecho de expresión de todos, así no se compartan los mismos ideales.



No perdió ningún bando, ningún grupo, ninguna ideología. Perdió el Ecuador entero. Así que ahora nos toca a todos unir esfuerzos, levantarnos y sacar adelante a este país que poco a poco retoma la paz. Que este siempre sea nuestro ideal.



Julia Carolina Cañas Coloma