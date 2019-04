Señor Presidente Moreno

LEA TAMBIÉN

Atendiendo una sugerencia suya, pues hace más de 15 meses pidió en forma pública que los ciudadanos colaboren con su gobierno, con denuncias, sugerencias, etc., el 5 de marzo del 2018 me permití enviarle una comunicación con sugerencias de tipo económico que, estoy seguro, rendirán al menos USD 300 millones anuales. El proyecto, que puedo mencionar públicamente y gracias a sus convicciones socialistas será atendido, es el de miles de familias que viven sin agua potable, sin canalización, sin energía eléctrica, usan el agua de la lluvia para preparar sus alimentos. Pese a haber presentado un detallado plan para resolver este problema, repetidamente se me ha negado la posibilidad de una entrevista personal con usted. Confío en que por este medio usted se entere y me conceda la entrevista muy necesaria, considerando las exigencias del acuerdo con el FMI.