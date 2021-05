El amigo del tenis

Gustavo Ayala Dávila

Hace 35 años ingrese al Club de Tenis Buena Vista y conocí al amigo Lenín Moreno muy cordial y comunicativo, excelente tenista. Tiempo después sufre una atentado de robo y por un disparo quedo parapléjico. Fue una tragedia que cambio su vida , pero en vez llevarse por la depresión encuentra fuerzas especiales que hace que siga adelante.

Posteriormente llega a ser vicepresidente de la República y se dedica en forma intensa a trabajar por los minusválidos y obtiene distinciones nacionales e internacionales.

Luego de un tiempo pasa a ser Presidente de la República y alcanza buenos resultados y otros no, como todo en la vida . Los éxitos que logra, pienso son los siguientes: Existió una libertad de expresión total, el ex Presidente Correa perseguía a todos que no pensaban como él.

Abrió espacios en el gobierno para que en poco tiempo y salga toda la pus de la corrupción y nos informamos todos de esta atroz barbaridad , quedando el país casi quebrado económicamente. En las protestas de octubre de 2019, días terribles para todos, manejó con sutileza la difícil situación, a pesar de provocaciones y malos tratos al Ejército y Policía.

No hubo fallecidos por lo enfrentamientos sino por accidentes. Fue insultado por el directivo Vargas de la Conaie y supo tolerar este pésimo comportamiento.

En lo económico se logra negociar la Deuda Externa a mejor interés y plazos , además se abren nuevos caminos, firmando los tratados comerciales con Estados Unidos, Grupo del Pacifico , la Unión Europea , para iniciar el crecimiento económico de nuestro país.

Bueno existen más cosas pero quería agradecerle a mi amigo del Tenis por la ayuda a nuestro país.