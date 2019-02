Leer para interpretar el presente

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Vivo en Riobamba y me gusta leer. Creo que el libro es el instrumento de educación más eficaz que haya inventado el ser humano. Y escribo estas palabras para señalar que el libro, como las librerías independientes, en el Ecuador son una especie en peligro de extinción. Las librerías en el mundo occidental son espacios culturales, de intercambio de conocimiento. Por ejemplo, Barack Obama publica anualmente su lista de libros favoritos y es un acontecimiento global, que las librerías esperan con ansias, no se diga las editoriales. En cambio, en Ecuador han desaparecido las listas de libros en los medios impresos. El libro se mueve en ciudades satélites, Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Ambato. La verdad, los ecuatorianos leemos poco, pero también no sabemos lo que leemos porque los libros tienen escasa promoción en los medios. Conocemos de la movida cultural, a través de las redes sociales y del boca a boca. He ahí la importancia de las librerías independientes, que son los espacios de reconocimiento del otro, un megáfono que se sabe portador de ideas porque puede compartir su conocimiento con los otros. Los lectores necesitamos leer más sobre escritores, géneros, tendencias, novedades, promociones, charlas, debates, incluso descuentos en librerías y actividades extraliterarias. El libro es una puerta que abre una cadena de valores culturales y económicos. Cuando vemos el libro a través de cifras y número de lectores que invierten en este artefacto de papel y tinta, comprenderemos el rol fundamental que tiene en la economía, en la creación de ideas y soluciones para una sociedad en constante transformación. Sin libros, sin librerías, sin lectores, sin una crítica sustentada en el conocimiento y la empatía con el otro, jamás superaremos nuestras expectativas, jamás lograremos evitar los mismos problemas y, por tanto, jamás lograremos interpretar adecuadamente el presente en el que vivimos.