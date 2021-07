Irina Echeverría

La urgencia del sector privado de reactivar la economía contrasta con lo que sucede en sus negocios, donde los empleados evitan que el consumidor observe los productos más allá de la mitad del local, apurados y con un discurso cortante poco a poco conducen al comprador a la puerta de salida; se niegan a dar información, desde las direcciones de sus locales hasta los precios de los productos, se han acostumbrado tanto a la tecnología que para ellos este es el único medio idóneo; si se quiere adquirir un producto por internet, a cambio de solicitar la factura respectiva, se recibe una serie de insultos; llegan al extremo de que si el consumidor, en los locales, observa los productos y anota los precios, viene de inmediato el supervisor para informar que esto es contrario a las “políticas de la empresa”.



Pregunto: ¿cómo levantar la economía del país si los dependientes se empeñan en no vender los productos y en dar un pésimo trato al consumidor?, a este, en la mayoría de casos, no le queda más que agachar la cabeza y comprar por necesidad, pero no porque el negocio merezca un céntimo de su dinero; ¿los dueños de estos negocios conocerán a sus empleados o serán iguales a ellos?, unos y otros han olvidado que su subsistencia depende del consumidor.