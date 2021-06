Panorama político

Ma. Anunzziata Llerena Naranjo

Nuestro país es pequeño físicamente, pero después de ser despojado por el artero vecino nos quedaron grandes recursos naturales, agropecuarios y capital humano, sin embargo existe una latente polarización política debido a la pugna entre quienes ven intereses particulares y aquellos que consideran necesario el desarrollo y progreso del país para bienestar de todos.



Lo grave es que la gestión pública se ha convertido en un medio de hacer fortuna a la brevedad posible y aunque hubo gobernantes que han tratado impulsar el desarrollo y progreso nacional, no han faltado quienes aprovechan para lucrar de los fondos públicos.



Las últimas elecciones el país escogió un sistema económico de iniciativa privada, sin embargo el gobierno actual debe responder a las necesidades sociales de las mayorías populares cumpliendo las ofertas de campaña, aunque algunas no se puedan practicar como el libre ingreso a la universidad si no hay cupos ni recursos suficientes, menos aún resolver los problemas en cien horas ni en cien días, porque el gobierno anterior dejó un país devastado por la incapacidad y la deslealtad con los electores que votaron por un programa y aplicó otro que con la pandemia produjo un desfase económico y social, cuyas consecuencias están a la vista.