Críticas mal sanas

Luis Mario Contreras Morales

Es común ver, como la gente cambia de criterios cuando hay elecciones, especialmente Presidenciales, votan con esperanzas y con un futuro mejor, otros con ciertas dudas y echan a la suerte, y los más no creen porque la política está tan desgastada, que cada personaje que gana el sillón presidencial, viene con la varita mágica que todo va a cambiar.



Han pasado un poco más de los 100 días, que pregonizan, que el país va a ser una maravilla. Uds. creen señores lectores que en esos días puede un hombre cumplir todas las expectativas de un cambio radical en tan poco tiempo, para ya hay detractores entre ellos, un personaje que debería por decoro y dignidad abandonar la política, porque de eso vivió tantos años el Lcdo. Jaime Nebot Saadi 16 años para ser exactos mas 8 años León Febres Cordero, es decir gobernaron las magias Cristianas (PSC) 24 años y se ufanan que dejaron a Guayaquil, un crisol ejemplo de una ciudad moderna, pero con una sociedad alrededor de la ciudad ejemplo de miseria corrupción, drogadicción y hambre, NO Señor Nebot usted tuvo el privilegio de estar sentado en el sillón de Olmedo muchísimos años, para jactarse ahora que ha dejado una ciudad ejemplo. Usted señor ex Alcalde gozó de muchos privilegios que ningún otro Cantón lo tuvo, y se convirtió en el Líder, tanto así que le nombraron Presidente Vitalicio del PSC.



Lo triste es que usted después de haberle apoyado a Guillermo Lasso hoy es su máximo detractor diciendo que lo único bueno es que hizo la vacunación y nada más, que miseria de espíritu, usted cree que en 100 días de gestión quiera que lo convierta al país, en una Mesquita no Señor acuérdese cuando su jefe León Febres Cordero estuvo en la Presidencia usted estuvo de Gobernador, y ofrecieron Pan, Techo y Empleo y nada de esto hizo.