Perversidad sin nombre

Guillermo Falconí Morales

Nadie discute el enorme sacrificio y maltrato con el que han trabajado los maestros toda la vida, pese a ello en esta pandemia han servido a sus alumnos “con plata y persona” cubriendo una demanda tecnológica que les fue esquiva. Largo sería resaltar su compromiso con la patria y con nuestros hijos, sin embargo para no morir de hambre han debido trabajar hasta sus últimos días y decenas de ellos han muerto esperando un bono de jubilación que nunca les llegó.



Este año una Asamblea desprestigiada y plagada de casos de corrupción, intentó lavarse la cara concediendo a los maestros una jubilación sin límite de edad, hecho que llenó de júbilo a sus agremiados pero que no podrá cumplirse por ser una ley que no está financiada. Cuando en el 2010 el régimen populista regaló la atención médica a los hijos menores de 18 años y a las cónyuges de los afiliados todos lo festejaron, hoy el fondo de salud está quebrado.



¿A quién reclamamos si los responsables están prófugos? ¿Cómo cumplir con una jubilación especial si en el 2020 se perdieron cientos de miles de empleos, si tenemos nueve millones de beneficiarios con tres millones de aportantes al IESS, si el gobierno debe al IESS miles de millones de dólares, y si la esperanza de vida para los hombres es de 74 años y para las mujeres es de 80? Un mínimo de sensatez evitará la muerte de la gallina de los huevos de oro.