Estado - FF. AA. - Issfa

Los Estados en base a estudios de su situación geo estratégica determinan las características de sus FF.AA. Para garantizar su supervivencia como Estado, les permita un desarrollo político, social y económico, en un ambiente de seguridad y paz. La historia trágica del Ecuador, de desmembramientos y pérdida de la mayor parte de su territorio, nos obliga, a los ecuatorianos a ser cuidadosos, responsables. Poner atención en lo que pasa a nuestro alrededor: en vecinos, para vecinos, región, en el mundo... La geopolítica es dinámica, los intereses y las aspiraciones de los países cambian permanentemente.

Las FF.AA. deben garantizar la soberanía, estar en condiciones de defender la Integridad Territorial, la Independencia y responder a las actuales y cambiantes amenazas a la Seguridad del Estado.



El ISSFA, como respuesta a un Régimen Especial de Seguridad Social de las FF.AA., ha sido superado por las circunstancias y no pasa por su mejor momento, debido a muchas razones: deuda del Estado, debilitamiento de sus reservas, Ley de Fortalecimiento(...)que afectó a su patrimonio con los dos sistemas de cotizaciones y prestaciones, malas inversiones y decisiones administrativas, etc. Esta situación no le permite atender satisfactoriamente, a los afiliados, pensionistas y más; especialmente en préstamos hipotecarios, quirografarios. Hace unos días tramitaba algo personal, a mi lado, algunos camaradas comentaban que el trámite de los audífonos se demoraba de seis meses a un año; a la persona que me atendió, le pregunté sobre esta preocupación, me respondió: “ya no es tanto, parece que ya hay presupuesto y un convenio con alguna empresa para la entrega...”



El Ecuador debe pensar en unas FF.AA. modernas, de acuerdo a sus necesidades de Seguridad y condiciones económicas. El ISSFA, su sistema, debe ser auditado, hacer un estudio actuarial, para tomar las mejores decisiones para su actualización y modernización. Los afiliados y pensionistas -miembros activos y pasivos- en un diálogo franco, deben llegar a un consenso y respetando los disensos, tramitar lo que convenga a los intereses de la institución y del país. Las presentes y futuras generaciones de soldados, verían con satisfacción que se depongan intereses particulares.