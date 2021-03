¿Por qué tiene que ser Lasso?

Guillermo Lasso tiene que ser el próximo presidente del Ecuador. No porque necesariamente ha tenido las mejores propuestas, tampoco por sus destrezas en la tarima (comunica mejor en entrevistas uno a uno), ni tampoco por sus particularidades en las redes sociales secundarias (Tik Tok). Lasso tiene que liderar al Ecuador porque por años ha luchado para derrocar la corrupción institucionalizada, en contra de la destrucción constante de nuestra sociedad; en contra de esto que ha estado bajo el mote de “Revolución Ciudadana”, y que amenaza regresar con más fuerza el próximo 11 de abril. Debido a esta constante lucha, Lasso tiene la organización política más profesional del país, una estructura que le permitirá gobernar con éxito, y llevar a cabo reformas que mejorarán la vida de los ecuatorianos. Estas reformas, a diferencia de su contrincante, no pretenden eliminar el dólar, encoger libertades, y llevarnos camino a una temible y triste sociedad como la que ha destruido la vida de nuestros hermanos venezolanos. Nos guste o no, esta vez tiene que ser Lasso.