Lasso y la austeridad

Estamos próximos a que un nuevo gobierno tome posesión y administre el Estado para los siguientes cuatro años, tarea difícil, pues, recibe un país en crisis, económica, social y políticamente.

Esta situación deberá llevar al nuevo gobernante a tomar decisiones firmes, la austeridad va a ser necesaria, una burocracia, llena de gastos innecesarios, no es posible que el Presidente, Vicepresidente, ministros, viceministros, tengan un sinnúmero de asesores, con sueldos inflados, reducir y trabajar con los estrictamente necesarios, los ministros se supone que es gente especializada en cada sector, por lo que no es necesario asesores, una persona se rodea de asesores cuando no sabe muy bien la materia que te toca tratar o por vanidad para que le lleve la maleta. Conductor, hasta para la secretaria, estos conductores pasaran al ‘pool’ de conductores para el trabajo operativo de cada Institución. Para que tanto vehículo, el Presidente tiene una cantidad de guardaespaldas, hasta su familia, conductores y vehículos hasta para ir al mercado, utilice Presidente el vehículo de su propiedad, hasta peluquero posee. En tiempo de Correa tenía una dependencia aparte con cerca de 300 guardaespaldas.



Señor Lasso, usted, ha renunciado su sueldo mensual y vitalicio a que tiene derecho, empieza bien, pero también reducir el sueldo a sus ministros y viceministros a la mitad, ser ministro debe ser un orgullo, pues es un servidor al pueblo, creo que no van por un sueldo, por eso es importante no escoger para esos cargos a los amigos o parientes, es necesario seleccionar a gente probada, honesta, técnica, con grandes conocimientos, que al primer intento de corrupción sea encerrado en la cárcel, solo así, señor Lasso, tendrá el apoyo de un pueblo cansado de la corrupción y de la viveza de un grupo.

Los asambleístas entrantes, deben ser diferentes a los anteriores, muchos, incapaces, es suficiente ver la aceptación del pueblo, menos del 10 por ciento, qué vergüenza, deben renunciar al celular que les regalan a cada uno y al pago por consumo; cada uno debe adquirir su celular y pagar por el consumo, parecería que es una cosa simple pero investiguen qué cantidad de dólares sufraga la Asamblea.



Sería bueno subastar todos los vehículos de la administración pública, excepto los que son utilizados para el trabajo operativo, por ejemplo en las salidas al campo, Ministerio de Agricultura, Banecuador, Ministerio de Trabajo, Banco del Estado y algunos otros, En los municipios, los parqueaderos están llenos de vehículos sin usar, se debe subastar.

En fin, el ahorro está ahí, Presidente, no en despedir a gente, que necesita el sustento diario, piénselo bien. Usted es una persona que dio la imagen de bien intencionado y un buen administrador, demuéstrelo.