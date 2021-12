Cartas al director / 7 de diciembre del 2021

El lado oscuro del metaverso

En la actualidad se habla mucho sobre el metaverso, y más aún de sus favorables beneficios, dejando de lado problemas muy serios tales, como la creación de avatares falsos, relaciones sexuales virtuales, entre otros. Sin embargo, para muchos puede ser un mundo virtual ideal, pero oscuro para fines no deseados por la comunidad cibernauta.

De allí, la recreación del mundo virtual, partiendo de un simple ejemplo como el juego de la plataforma gratuita Second Life, que resalta la representación humana a gusto del jugador, generando una falsa identidad, con el uso de un avatar (imagen virtual), puede causar problemas por el riesgo de contacto entre jugadores de los cuales desconocemos sus intenciones.

De acuerdo con las experiencias de varios usuarios en Second Life, los adolescentes suelen ser carnada de la pornografía, debido a la facilidad de capturar representaciones y compartirlas a la comunidad virtual. Así como, encarnar roles en una fantasía sexual sin nada de contacto humano, sino a través de avatares.

En cuanto se relaciona, con la aplicación de reglas de comportamiento, que sancione actos indebidos, se limita a la expulsión de la comunidad virtual de Second Life. Pues, el problema continúa, por lo que es difícil comprobar la edad del usuario, ya que este puede proporcionar datos falsos de cédula o pasaporte.

Sin embargo, las ilustraciones o representaciones no realistas de actividades sexuales en Second Life, son permitidas, y está protegida la libertad de expresión, al menos que sean obscenas o atenten al pudor de los jugadores en contacto. En países, como EE.UU. y Alemania, se sanciona la pornografía infantil representada por imágenes generadas por ordenadores.

En conclusión, el metaverso tiene sus peligros, más allá de todas las excelentes expectativas y beneficios que nos ofrece, donde todos podemos ser víctimas de un riesgo, siempre que no se utilice adecuadamente con precaución y con fines significativos, para nuestras vidas esta tecnología inmersiva, puede ser una gran aleada de la sociedad actual.

Roberto Camana-Fiallos

Pasaje del transporte escolar

En días anteriores hemos socializado la metodología para calcular el pasaje técnico del transporte urbano al servicio de pasajeros con movilidad continua (Metro, Trolebús, Tranvía y Bus). Ahora ponemos a consideración un procedimiento para determinar el pasaje (USD/mes-alumno), en el Transporte Escolar de Quito.

El bus urbano da servicio continuo durante 14 o 16 horas, movilización masiva, por rutas prestablecidas.

El transporte escolar es diferente, se caracteriza porque trabaja en dos etapas al día, en la mañana para transportar a los alumnos desde su casa hasta la unidad educativa y, por la tarde desde la unidad educativa hasta la casa, hay intervalo de tiempo entre las etapas (servicio puntual); escoge la ruta; el pasaje es de pago mensual adelantado, se realiza dentro o fuera de la ciudad (velocidad y distancia del recorrido identifican).

En consecuencia, la metodología para determinar este pasaje debe ser distinta a la del bus urbano, es específico y obedece al siguiente procedimiento.

Datos de entrada: Tipo de unidad, Potencia en HP, valor de adquisición, vida útil, tipo y costo de combustible, número de asientos, dos de cualquiera de los tres datos (velocidad Km/h, tiempo de recorrido horas, recorrido Km), jornada en horas, días de trabajo al mes.

Proceso matemático: 1. calcular el precio – hora- unidad –USD/hora- (suma del costo de: inversión, mantenimiento, operación y, administración), 2. del numeral anterior obtener el costo de inversión-USD/hora-, 3. calcular el tiempo productivo -horas/día- (4 x recorrido/velocidad), 4. determinar el tiempo improductivo -horas/día- (jornada – tiempo productivo), 5. costo del tiempo productivo -USD/día- (precio-hora-unidad x tiempo productivo), 6. costo del tiempo improductivo -USD/día- (costo de inversión x tiempo improductivo), 7 costo total por día -USD/día- (costo tiempo productivo + costo tiempo improductivo), 8. costo total por mes -USD/mes- (costo total por día x días de trabajo al mes) 9. Cantidad de alumnos ( asientos x 0,90).

Información de salida: pasaje -USD/mes-alumno- (cociente entre USD/mes y cantidad de alumnos).

Aplicando este procedimiento, en una buseta de motor 120 HP, valor de adquisición 32000 USD, vida útil 10 años, diésel a 1,90 USD/gal, 17 asientos disponibles, servicio dentro de la ciudad, recorrido 12 Km, velocidad media 14 Km/hora, jornada de trabajo 10 horas/día, 22 días/ mes. El pasaje es, 59 USD/mes-alumno. Si la misma buseta da servicio en la periferia, recorrido 20 Km, velocidad media 25 Km/hora, el pasaje es 57 USD/mes-alumno, similares.

Marco A. Zurita Ríos

Patas arriba, leyes e investigaciones

Los investigadores en ciencia social aplicada a leyes en varios ámbitos, como el análisis profundo aplicado al desarrollo de regiones y países, demuestran que hace falta y es muy necesario hacer más y mejores investigaciones porque no convencen las leyes que tenemos, como el análisis del cómo se llega al desarrollo. En estos dos casos se toma en cuenta solo a una parte de los involucrados, que veíamos que no eran todos, lo cual no es completo o justo, y esto se logrará con la dualidad necesaria para mayor efectividad.

Estas mejores y más completas investigaciones que generan los estudiosos y científicos darán resultados más aproximados y contundentes de los fenómenos de nuestra sociedad. Así, la ley de la Familia, Niñez y Adolescencia, cuando el hombre es causal de problemas se inclinan 100% a los ya dichos, que a la del hombre que es victima, lo cual es injusto. En la de Discapacitados y de la Tercera edad que es muy volcada a estos, a los científicos que son los que más aportan al desarrollo del país ni siquiera los tomen en cuenta ni los apoyan, lo cual equivale a marginación.

Pues debe haber una ley de prioridad hacia el Talento humano sobre todos en el país. En el tema del Femicidio y problemas en la familia, sus leyes solo monopolares, no hay suficiente investigación de la familia y sociedad, sobre todo cuanto la mujer puede ser agravante de estos casos.

En el tema de la Igualdad de Género, existe mucho ruido, pues esto más bien debe analizarse dentro de la capacidad igualitaria entre géneros, mas que por derechos humanos. En materia de Tránsito, antes solo el conductor era el único causante de todo lo sucedido en este campo, y recién hay mayor análisis pero es necesario tomar en cuenta al problema que causa el peatón y otros factores.

En la Asamblea no hay apoyo al gobierno del Presidente Lasso y los asambleístas van solo por sus intereses partidistas. En los fallos de los juicios van a la cárcel los de poncho y no los adinerados. Hay premios y apoyo para levantadores de pesas, y nada para los intelectuales y científicos. En fin en nuestra sociedad hay mucha injusticia e incongruencia y sus leyes deben cambiar investigando mas a la sociedad ecuatoriana. En el ámbito del desarrollo, el menor o subdesarrollo, las ponencias solo atacan a lo que sucede afuera, esto es al Imperialismo, al neocolonialismo, neoliberalismo, mientras el problema está en el país, en todos sus estratos sociales, en la cultura de la población, en sus errores y mal uso de recursos. En fin, tanto las leyes como las tesis del desarrollo, deben ser duales; es decir, tomar en cuenta a sus partes antagónicas de la sociedad para crear y mejorar las leyes, como a los factores internos que facilitan el desarrollo. Solo así tendremos mejores leyes, más reales e iguales, y por otro lado entenderemos cuales son los problemas que tenemos para enfrentar nuestro desarrollo.

Carlos Puga Valencia