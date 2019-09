Juzgados descomedidos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Según el Cogep los abogados dentro de un proceso podemos señalar casilla judicial física o electrónica a elección sin problema. Desde la vigencia de esta nueva ley nos dan 3 días para contestar traslados o para refutar la contestación a la demanda. El problema está en que al notificarnos mediante boleta a la casilla judicial, los amanuences no adjuntan el escrito que debemos contestar y toca ir a la Unidad Judicial a rogar que nos dejen sacar una copia del escrito de la contraparte, y sólo si ven que es el último día en el archivo se duelen y dejan obtener la copia de un escrito de un proceso, que casi siempre no reposa en el archivo porque demora más de tres días en regresar del escritorio del secretario. Lo difícil es cuando se patrocina un juicio en provincia ya que tenemos un plazo para contestar y por cuando notifican por internet no adjuntan escaneado lo que ha dicho la otra parte. Esto significa que debemos viajar, aunque sea el último día del término concedido, a rogar que dejen ver lo que puso el contendiente y contestar al apuro para defendernos. Se supone que el Cogep trata de que no haya sorpresas lo cual no ocurre, por la dejadez de los funcionarios que no se comiden en adjuntar copia del escrito, y peor se van a comedir en escanear lo que puso el adversario dejándonos en imposibilidad de defendernos en juicios de otras provincias.