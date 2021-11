Cartas al director / 27 de noviembre del 2021

Futuro de la juventud ecuatoriana

El pueblo ecuatoriano votó por un cambio, por un país mejor para los jóvenes. La esperanza llegó con la vacunación. Sin embargo, ¿las inversiones llegarán a un país sin seguridad jurídica?, ¿donde se ‘compran jueces’?, y ¿se elaboran leyes absurdas que van en contra los derechos humanos? Se nombran correístas en ministerios, y toda clase de puestos. Además, se acuerda con el FMI ahorcar a la clase media, peor a los jóvenes, y despedir a miles de funcionarios públicos.

¿Cuál es el futuro de los jóvenes? ¿Con entidades burocráticas como el Senescyt que impiden elegir libremente donde estudiar? Con universidades que exigen ser Phd para ser Decano o master cuando hay gente con gran experiencia sin esos títulos; en un país donde los jóvenes no podrán ni ir a la universidad, se recorta el presupuesto y no se crea formación técnica. Muchos siendo masters noencuentran trabajo y emigran de todas las clases sociales, perdiendo el país recurso humano, mano de obra calificada.

Tampoco se les da la oportunidad a un puesto calificado en la burocracia sino se tiene la llamada palanca. Yo misma fui despedida dos veces, luego de ser premiada por Fedexpor al duplicar exportaciones a Bolivia por el Ministerio de Comercio, ya desaparecido, y del actual Municipio, pues denuncié que muchos funcionarios no tienen funciones.

La gente de Yunda sigue en el Municipio. Encima no indemnizan. 25 años viviendo en el exterior, me mostró que países más desarrollados cuentan con instituciones de promoción comercial de excelencia como Prochile. Exportan muchísimo más que el Ecuador teniendo la misma población, mientras que acá cada gobierno despide, pierde el recurso humano y crea un nuevo ministerio de comercio, o lo incluye dentro de otro, cuando es un tema transcendental en un país dolarizado.

Vi como en Estados Unidos no todos tienen que ser masters, sino que existe la educación media técnica, según la demanda del mercado.

Acá no se estudia la demanda del mercado. Por ejemplo, mi hijo se graduó de diseñador de autos en EE.UU., pero fueron muy pocos los que lo lograron porque se ve la demanda del país.

Verónica Mora Altamirano

25 de Noviembre

Deberíamos celebrarlas todos los meses del año y todas las horas del día. ¿Por qué ? Porque son seres especiales, no solamente por habernos concebido en su pelvis y habernos traído al mundo, sino por el perfume de sus caricias, el imantado de sus besos, el salmoneado de sus consejos y el bienaventurado cuidado de su familia… Se dice que fue creada a partir de la costilla de su consorte; debió ser para tener raíces cercanas al corazón y por esa razón ser siempre amadas. Siempre amadas…

Trasplantando de la retórica a la realidad, en nuestro país cada 72 horas una mujer es asesinada por el supuesto “dueño de su cuerpo”, marido, ex marido o conviviente. Y cada día seis adolescentes son violadas y convertidas en madres prematuras. Y en todo el mundo la “trata de blancas” es ya habitual por los mercaderes de cuerpos femeninos. Hay mucha tela para cortar para llenar libros con el tema Femicidio Siglo XXI. Poco favor le hace la comunicación estatal o privada porque más lucrativos son las noticias de corrupción, de deportes o de negocios.

“ Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó así mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama” ( Efesios 25-28).

Guillermo Álvarez

Degradación Institucional!!!

Las instituciones del país han entrado un una vertiginosa carrera hacia la degradación, de lo cual se aprovechan los sicarios de la política que, luego de 14 años pretenden retornar al poder, a fin de cumplir con los mandatos del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Ahora estamos frente a la que llaman “la desestabilización de la democracia burguesa”!.

Por otra parte, ¿qué pasa en la institucionalidad ecuatoriana? Son incapaces de escoger candidatos que cumplan con requisitos explícitos, para que concursen para ministros de la Corte Constitucional, tanto el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, etc. No pueden seleccionar a los integrantes para la Junta de Regulación y Política Financiera y para la Junta de Regulación y Política Monetaria. Ineptos para fundamentar el pedido de Estado de excepción.

Manifiesta ignorancia de la Constitución para aplicar el inciso primero del art. 158 y ordenar que las FF.AA. otorguen la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. La Corte Constitucional se abroga atribuciones que sobrepasan las determinadas en la Constitución. La Asamblea Nacional, 34 de sus integrantes, enredada en glosas confirmadas con presunción de responsabilidad penal.

La Fiscalía tiene represadas causas, porque le faltan 500 fiscales y algunos denunciantes ya han fallecido sin haber sido llamados al reconocimiento de firmas. Qué pasó de la denuncia sobre dineros en la ‘off shore’ del Banco del Vaticano por parte del prófugo en Bélgica. Hasta cuándo se espera la sentencia por el presunto asesinato del Gral. Gabela, por la compra de los Druv. La contratación de seguros y reaseguros del material de defensa. En el Consejo de Participación y Control Social, la presidenta designa a un bachiller para que coordine actividades netamente jurídicas.

El Contralor de la nación con grillete y despachando desde la cárcel, así como el Defensor del Pueblo. Un largo etcétera cuando nos referimos a jueces, fiscales que, como se conoce es un secreto a voces, la corrupción que reina en esas “cloacas”.

Un eminente psiquiatra ecuatoriano, el Dr. Carlos León, hace un año como Columnista invitado por El Comercio, luego de un sesudo análisis de las causas de las enfermedades mentales por absorción, entre otras, de tecnologías tóxicas, prevenía a la sociedad diciendo que: “es preciso prepararse para poder tratar a una generación de zombis-estúpidos”.

Estimo que Paul Tabori en su obra “Historia de la estupidez humana”, se quedarían cortas las 344 páginas para recopilar las que lamentablemente se producen en nuestro entorno socio político actual.

Entonces, se debe prioritariamente reeducar a los hombres y mujeres del país en valores humanos, y cívicos, destacando la honradez , la responsabilidad y la reflexión, pues de otra manera nos ganará la “sociedad líquida”, en la que “todo pasa sin escrutinio”.



César Aurelio Molina Pérez

¿Qué vergüenza?

Estamos viviendo una temporada dura que nos lastima y nos deprime. Muchos aspectos negativos se han juntado para crear esta situación: la política, la falta de trabajo, la deshonestidad, la delincuencia, la economía por los suelos y bastantes hechos más.

Hay uno sobre todo que nos avergüenza como hombres ecuatorianos: la agresión a la mujer. Hay un hecho comprobado por médicos, psicólogos, biólogos… “La mujer es superior al hombre”. En todo sentido: intelectual, sentimental, valores, responsabilidad. El hombre es solamente superior a la mujer por la fuerza, por el poder físico que constantemente utiliza contra su compañera de la vida.

Aparte de ser una cobardía innata, ha manchado al país pues está dentro de las primeras naciones que demuestran sus “cualidades” varoniles agrediendo a la que lo trajo al mundo y siempre ha sido su compañera, amiga, esposa, hermana, hija . . . “la mujer”.

¿Qué propone usted para terminar con esta cobardía y barbarie?

Le pregunto porque los hombres que no hemos entrado en esa miserable actitud, también, en cierto modo, somos culpables: “No decimos nada”.

Es hora de acabar con esta infamia. Hay muchas formas comenzando con no callar, defender a la mujer con la misma agresión que ha recibido para que esta clase de “hombres” sepan que siempre habrá presente alguien que les de su merecido y los ponga en su sitio de simples imitadores del concepto varonil.

Julio Tarré Andrade