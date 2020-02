La justicia y su verdad

LEA TAMBIÉN

La justicia es el pilar más firme de Dios. La justicia ecuatoriana, se encuentra hoy en día en una verdadera encrucijada. En sus manos está el caso más significativo y sin precedentes que la justicia y su historia reciente, lo recuerden, como es el caso “sobornos 2012-2016”. Los abogados defensores de los acusados, con el ex presidente a la cabeza, se están valiendo de todas las argucias y artimañas posibles, para entorpecerlo, cuando este es el ovillo de la madeja de una gigantesca corrupción, nunca vivida en el país, como son los sobreprecios en obras emblemáticas; peculado; asociación ilícita; tráfico de influencias; concusión; lavado de activos; testaferrismo; malversación de fondos públicos, etc. Los jueces tienen la obligación moral, ética y profesional de mostrar su valentía y decisión y no ser propensos a la venalidad, banalidad y más corrupción. La justicia no debe, ni puede nunca jamás caer en esa etapa oscura y ominosa del correísmo. Fue una época de escarnio y vergüenza y con una lacra sin remedio. Su accionar y procedimientos deben dirigirse hacia un norte de verdad, sin favor ni temor a nada ni a nadie, consecuentemente nadie está por encima de la ley y la justicia. Correa y sus compinches, se creyeron intocables, con la utopía de la refundación y su falsa y mentirosa Revolución Ciudadana y esa otra vergüenza del Socialismo del Siglo XXI.

Esperemos todo el pueblo ecuatoriano, que la Corte haga justicia, cumpla con su sagrado deber, dando este paso trascendental, en el largo y tortuoso camino para salir del atraso, el engaño, el escarnio y la corrupción en que nos sumió el populismo correísta. El futuro de la patria y de nuestros hijos, dependen de ello, de una justicia imparcial, verdadera e independiente y los culpables de tanta ignominia, deben ir al lugar que les corresponde: la cárcel.