Juicios con tintes políticos 

Realmente parecería que existe una consigna dirigida a mantener la vigencia del ex presidente Correa, pues hay quienes afirman que todo es un show para victimizarlo y opacar otras opciones políticas para el 2021, y podría ser creíble, pues la mayoría de juicios o glosas parecen no tener sustento, como en el caso de los aviones presidenciales, donde se afirma que una de las causas seria “que se realizaron vuelos... Sin solicitud dirigida a la Presidencia y sin su autorización…” Sin embargo se establecen glosas al ex presidente, aunque se habrían realizado sin su conocimiento, pero los pilotos y su tripulación, deberían informar sobre la naturaleza, motivos, carga, destinos, etc. de tales vuelos, para determinar responsabilidades. Y así por el estilo, la Fiscalía promueve procesos cuestionados por graves falencias de forma y fondo, todo lo cual puede hacer pensar que existe un plan para que el ex presidente por sí mismo o por terceros retorne a la vida política, ya que las mayorías populares que no se sintieron perjudicadas por la aplicación de normas y obligaciones, evadidas por algunos, generalmente respaldan a los que son cuestionados, por quienes tienen sus propios intereses.