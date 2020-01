Juguemos serio 

LEA TAMBIÉN

El 3 de enero se jugó la suerte del actual Gobierno y del país. La Jueza Daniella Camacho convocó a Audiencia para el juzgamiento de todos los implicados del caso Sobornos, es el caso más probado documentalmente por cuanto muchos funcionarios del correato estuvieron involucrados en la delincuencia organizada.

Equivocadamente ciertos políticos que andan en buscan de notoriedad para levantar su proyecto, están convocando falsamente a una supuesta concentración el 10 de enero que se realizaría el Paro Nacional, esta convocatoria no tiene ningún efecto si el viernes 3 de enero no se llama a Juicio a todos los involucrados. Esto no es juego señores, no es politiquería la investigación del caso Sobornos es un esfuerzo hecho por gente no de los organismos de control ni políticos de profesión, sino de gente que ha hecho un esfuerzo en hacer esta investigación.



Para suerte de los ecuatorianos tenemos a una Fiscal decidida a pedir la sanción de estos atrabiliarios que confundieron el quehacer político con los negociados, llamemos a los ecuatorianos a la reflexión, dejemos la politiquería a un lado.



Unámonos los ecuatorianos, decentes, honestos y que queremos que cambie el país a que se sancione ejemplarmente estos ilícitos cometidos, con chantajes, presión y haciendo unas sucias campañas políticas con plata de los sobornos.