El juez bueno

Es indudable que quienes reciben una condena busquen, de cualquier manera, cuestionar a los jueces que emiten la misma. No hay delincuente que alabe la decisión de un juez que lo condene.

Esta apreciación no pretende emitir juicio de valor contra nadie, simplemente hacer una evaluación, que trato de que sea imparcial.



Para esto, es necesario analizar juicios de la misma persona sobre la actuación de jueces.



El caso que nos ocupa es el de Sobornos 2012 – 2026. Escuché cómo un expresidente, afectado por el dictamen de los jueces confirmando la condena por el caso mencionado, criticó que la casación se haya resuelto, para 16 reclamos presentados en tan poco tiempo. No analiza que el caso en casación es el mismo para todos los 16 querellantes.



Sin embargo, el mismo ex presidente alabó la decisión en tiempo récord, emitida por un juez de triste recordación (que increíblemente sigue siendo Juez), en el caso Emilio Palacio y El Universo, con el agravante, que en este caso, se evidenció la copia de la sentencia por parte de dicho juez.



La cuestión principal, a mi juicio, es el razonamiento equilibrado que debe primar en un expresidente. No puede ser que el mandatario de un País exhiba tal tipo de sesgos en sus razonamientos. Evidencia una inclinación impropia de un mandatario equilibrado. Nadie que tenga este tipo de desvíos debería ser admitido como mandatario, pues se constituiría en un peligro para quienes no coincidan con su criterio.



Quienes ejercen el poder no pueden tener sesgos que excluyan a ciudadanos, y sus criterios deben estar completamente equilibrados.



Este caso nos dice, que ante una circunstancia muy parecida, por la velocidad de la emisión de una sentencia, el ex mandatario se inclina por alabar la que lo beneficia y rechazar o criticar lo que le perjudica. Impropio de un mandatario equilibrado.



Y a mi juicio algo peor, que se permite considerar bueno algo que, profesionalmente, genera dudas: que un juez copie la sentencia que dicta.