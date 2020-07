Judicialización de la salud

LEA TAMBIÉN

Con conocimiento de causa y por ser paciente de enfermedad ultra rara y catastrófica, denuncio que el poder judicial no tiene el menor interés en reconocer que el primer derecho de los ciudadanos es la vida y la salud, por lo que resulta insólito e inaceptable que en los trámites de Acción de Protección o Medida Cautelar interpuestas al IESS o al Ministerio de Salud, se niegue el recurso. Si dicen que el poder judicial es autónomo e independiente, deberían defender los derechos de los ciudadanos y entregar sentencias consecuentes con este mandato; obedecer al Gobierno, a cuenta de que “no tiene plata”, es un acto de sumisión al Poder Ejecutivo e insultante para los cientos de pacientes con estas patologías genéticas; desde el lado de la Procuraduría, en el proceso que me ha tocado vivir se me acusó veladamente de negociar con un laboratorio la obtención de un fármaco, supuestamente para obtener dinero. Si existe derechos humanos y respeto al honor de las personas, este empleado no merece estar en el servicio público y debería ser cancelado.