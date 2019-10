Jubilación patronal: soga al cuello

LEA TAMBIÉN

Parece que existe mucho entusiasmo por la nueva forma de financiar la jubilación patronal, con un descuento de sólo el 2% de los sueldos a cargo del patrono, para que tengan derecho los trabajadores, así trabajen en diferentes empresas, durante 25 años. Lo que no saben es que esto tendría un costo tres o cuatro veces la jubilación patronal actual, en la cual deben trabajar 25 años en la misma empresa. Simple cuestión de probabilidades. Agréguese las altas comisiones de las administradoras por los riesgos ya que se requiere rendimiento máximo. Sino, no funciona. Sistema chileno puro. Individualista. Insolidario. Completamente primitivo. Altos costos administrativos, actualmente en graves problemas. Noticias internacionales mencionan que no va más. Vuelta al sistema convencional. Debe analizarse objetivamente cuál es la realidad. Agravada en alto grado. La obligación del patrono no depende de la capitalización, sino de los últimos sueldos. Fácil imaginar lo que puede pasar. Alta vulnerabilidad por el incremento fraudulento de los sueldos. De otro lado, alto riesgo en la inversión. Sin solidaridad, no hay defensa alguna. Señores empresarios deben estar consciente que están dando mucho más de lo que están obligados. Gratuitamente. Ingenuamente. Nadie les ha pedido. No se pongan la soga al cuello. Salga bien o salga mal, queda como derecho adquirido. Tendrán que cumplir, cueste lo que cueste. Cautela. Mucho cuidado, se requieren estudios a fondo. Seriedad. No más aventurillas frustradas. Máximo rigor técnico. Por favor.



Rodrigo Arroba Piedra