Isspol vs Issfa

Dos instituciones similares en muchos aspectos, juntas son la columna vertebral de nuestra sociedad, sus objetivos la seguridad, la disciplina, el orden, la defensa. Sin embargo, su cumplida acción es diferente; de ellas dependen cientos de personas: policías y militares en servicio activo y pasivo. Los primeros sin problema en el cobro de sus haberes, los policías en servicio pasivo tampoco tienen problemas pues el Isspol cubre los sueldos en forma cumplida y eficaz. No así los militares en servicio pasivo pertenecientes al Issfa que sufren un retraso considerable en este aspecto y allí está la diferencia, el Isspol maneja bien sus finanzas, el Issfa no; los primeros tienen suficientes recursos para suplir el dinero mientras el Gobierno realiza la transferencia, el Issfa no. ¿Será que la corrupción llegó a este estamento? pues se escucha que interviene en contratos con entidades de poca credibilidad; si no tienen suficiente idoneidad para hacer negocios no utilicen el dinero de los militares en servicio pasivo para esos menesteres.