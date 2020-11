El irreflexivo juicio a la ministra de Gobierno

El horror y la pesadilla que tuvimos que vivir en octubre del año pasado, no se borrará nunca de nuestras mentes, pues no fue una marcha pacífica para la reivindicación de los derechos humanos, ni para transgredir las nacionalidades indígenas, comandados por dos líderes, Jaime Vargas Presidente de la Conaie, y Leonidas Iza, Presidente de los movimientos indígenas del Cotopaxi, los que utilizando a sus coterráneos caotizaron el país, con robos saqueos a los comerciantes y lo peor incendiaron edificios como a Contraloría el Centro Histórico de Quito, destruyeron la propiedad privada y hasta osaron agredir a la fuerza pública, secuestrándoles y vejándoles ¿ Acaso eso no son delitos que deben ser castigados por la ley?, pues ha pasado un año y nadie ha hecho nada para castigarlos, no hay un preso.

Lo admirable es que la Fiscal General del Estado, no se ha pronunciado en nada para que sean enjuiciados, recién les llamaron para investigación a los dos dirigentes.



Los mal llamados asambleístas que en un afán por lucirse, caen en el cieno de la ignorancia y falta de escrúpulos, pues no tienen la suficiente credibilidad ni la integridad moral, ya que con el 2% de aceptación popular, la más baja en la historia ecuatoriana, pretende enjuiciar a una joven e inteligente mujer que supo enfrentarlos con entereza, y sabiduría, a la Dra. María Paula Romo, que ha sido llamada muchísimas veces al Parlamento, para aclarar dizque su falta de incumplimiento de sus obligaciones , y por haber usado bombas lacrimógenas caducadas.¿Qué ridiculez y falta de raciocinio de estos políticos que no tienen la madurez política, para dirigir el primer Estado del país?



Y lo más admirable es que, quienes los quieren enjuicia a la Dra. Romo, son los asambleístas que son investigados por la justicia común por delitos cometidos, como los diezmos, los carnets para incapacitados ¡Qué descaro!