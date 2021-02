Invocación electoral para la juventud

Este domingo 7 de febrero, más de 2.2 de personas , o sea el 17% del padrón electoral, harán uso del voto facultativo, de esta cifra el 5% corresponden a los jóvenes menores a 18 años, 167.000 a miembros de las Fuerzas Armadas y 50.000 a miembros de la Policía Nacional. Hay que destacar que el 12% del padrón electoral, o sea alrededor de 1.6 millones de personas son adultos mayores y que por causa de la pandemia está en riesgo su participación cívica en esta lid electoral. De ahí que la juventud asume una responsabilidad histórica en una contienda electoral que no ha sido sino una avalancha de ofertas demagógicas de los candidatos presidenciales; el voto juvenil responsable marcará un hito en estas elecciones del 2021, puesto que el país cuenta con una juventud tecnológicamente mejor preparada, con conocimientos plenos de la realidad nacional, capaces de discernir entre quienes dejaron en soletas al Ecuador, quienes atracaron los dineros del erario nacional, quienes hurtaron los sagrados fondos del IESS que sumieron en la pobreza y abandono a millares de jubilados, entre ellos sus padres y abuelos; esta juventud que si no conoce de la historia, pregunte y asesórese con sus mayores, pero no sea cómplice del descalabro nacional. Tu voto, joven ecuatoriano, marcará la diferencia entre la ignorancia de la situación de la patria y el afán de continuidad de la rapiña que asoló a esta nación, con mayor énfasis, los últimos 14 años. Es tu patria juventud ecuatoriana, no mires con indolencia y peor seas partícipe del hundimiento definitivo de nuestro país, tu voto bien meditado librará al Ecuador del maleficio gansteril y ayudará a construir una nueva y vigorosa nación alejada de la podredumbre que asuela a países vecinos que cayeron en la trampa y que son mal ejemplo de la tozudez de sus electores.