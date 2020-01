La intimidación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Bullying una palabra conocida, que en muchos casos ignoramos su verdadero significado, sabemos que las palabras que le decimos a alguien o como lo tratamos le puede causar un daño severo. Pues no lo conocemos o no tomamos conciencia.

El verdadero significado de “Bullying” es intimidación, esta palabra lamentablemente está a la orden del día por los diferentes casos de persecución y agresiones que se dan en los colegios, las escuelas, los trabajos. Dicen que es más fácil hablar de cuando algo te afecta y la verdad creo que no, poder transmitir lo que se siente, cuando viviste maltrato físico en el colegio no es para nada sencillo de explicar.



Es necesario hacerlo para que podamos tener conciencia de que los comentarios que hacemos tienen consecuencias, un caso conocido es el incidente que hubo en México cuando un estudiante mató a su profesora y luego él se suicidó, es algo que rondó mi cabeza porque no creo que un niño de once años tome la decisión de quitarse la vida con tantas metas y sueños que cumplir.



Solo es un caso más de los que van a seguir en todo el mundo, porque estamos en contra bullying pero los comentarios ofensivos no paran, para eso tenemos que trabajar como hombres y mujeres, evitar este daño, porque podemos ayudar a que exista un cambio o mantenerlo.