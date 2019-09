Inseguridad web

LEA TAMBIÉN

Nos encontramos a merced de estafas electrónicas, alrededor de 20 millones de ecuatorianos incluyendo algunos ya fallecidos y, de ese número 6,1 millones son niños. Según VPNMentor la brecha de filtración de datos ya ha sido cerrada, ¿Qué procede?

El Estado e debe solucionar este problema, sin embargo, hay que ver la otra cara de la moneda, somos muy descuidados al momento de navegar por internet y al entregar información personal.



Abrimos cada enlace que nos envían, ingresamos nuestras tarjetas de crédito en cada sitio de compras, aceptamos que el sitio web guarde nuestras contraseñas, no leemos los términos y condiciones cuando descargamos nuevas aplicaciones, tenemos la misma clave para las redes sociales, correo electrónico, bancas móviles, etc.



Viéndolo así, en realidad que se hayan filtrado los datos millones de ecuatorianos no sorprende.