LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El jueves 28 de marzo del 2019 a las 10:00, mientras realizaba una gestión profesional, en las calles de La Mariscal, concretamente entre la Av. Amazonas y la Mariscal Foch, en forma imprevista se acercó por mi espalda, un individuo que no se dejaba ver y tomándome por la cabeza, empezó con sus peroratas, como aquella que me había visto a los siete años, luego de un largo viaje al sur del continente (…), momento en el cual, por el otro lado apareció un segundo fulano, con el pretexto de que le cambie un billete.

Cuando intentaron ‘bolsiquearme’, tomé la iniciativa de enseñarles que, un bolsillo estaba vacío y en otro llevaba mi celular del ‘año de la pera’ al que no le dieron la menor importancia. Al cabo de años de ejercer mi profesión, tiempo en que jamás tuve un solo problema en las calles de La Mariscal, me sorprendió tal actitud, ventajosamente guardé la serenidad del caso.

Me permito hacer este comentario personal, con el propósito de prevenir a todas las personas que caminamos o circulamos en vehículos por dicho sector, para que se tome la seguridad del caso, esto es, estar atentos a cualquier actitud de esta naturaleza, respecto de personas extrañas. Lastimosamente, por las calles de Quito, existe inseguridad de noche y de día, ¿no sé si la policía se alcanza?