Injusticia en el IESS

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En el 2000 la Comisión Interventora del IESS posesionada como un organismo técnico de privatización de la Seguridad Social, no alcanzó su cometido gracias a la intervención oportuna de afiliados, trabajadores y jubilados, sin embargo a 2.000 trabajadores del IESS les fueron “suprimidas sus partidas” , un “despido intempestivo” por terminación unilateral de las relaciones laborales. 18 largos años han transcurrido luego de este abuso de autoridad sin que algún directivo tenga el deseo de reparar esta injusticia, muchas personas, todas de la tercera edad, algunas con enfermedades catastróficas, no pierden la esperanza de que algún día puedan acceder a la “jubilación patronal proporcional” por haber trabajado entre 20 y 24 años 11 meses y que la ley les da derecho. A los directivos del IESS no les importa o no quieren corregir este error.

El extinto Tribunal Constitucional, ante una acción de amparo propuesta por una ex trabajadora del IESS, año 2005, justifican el derecho a la jubilación patronal proporcional. La Corte Constitucional del Ecuador durante 4 años, esto es desde el 24 de junio de 2014 en que avoca conocimiento de las causa N°.0015-14-AN- Acción por Incumplimiento, no ha emitido criterio alguno. A los ex empleados del IESS, personas de la tercera edad, no se las puede seguir maltratando luego de haber sido despedidos de su trabajo para evitarse el pago de la jubilación general, patronal o proporcional y que por muchos años vienen reclamando un derecho imprescriptible. Mientras esta injusticia no es solucionada, en el IESS han aparecido inescrupulosos tramitadores que para ayudarles a reclamar su jubilación les cobrarán grandes cantidades de dinero para realizar “trámites” a más de que con engaños les han obligado a firmar un documento notarizado donde se autoriza el descuento del 20% de comisión si logran sus liquidaciones.