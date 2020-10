LEA TAMBIÉN

El pasado jueves 24 de septiembre se publicó en el Diario de su acertada dirección, información errada vinculando a Citadel, Casa de Valores S.A., con negocios en el exterior de operaciones swap y reporto de Isspol bajo el título “Actores locales fueron claves para operaciones de bonos del Isspol” y en tal escrito se hace un cuadro que se titula “las dos operaciones bajo investigación” en donde -a pesar de que a la periodista le di toda la información previa, negándole mi participación en operaciones del exterior- vincula a mi representada en tales actividades, lo cual nos afecta pues crea alarma social provocando un injusto descrédito. En el periodo 2014 a 2017, comentado en el reportaje del 24 de septiembre por El Comercio, mi representada no ha hecho ninguna operación internacional de las allí mencionadas. Mi representada no participó en ninguna operación del exterior, ni conoció, ni fue inductor o asesor de operaciones en el exterior de Isspol, por lo que rechazo las afirmaciones publicadas y solicito con todo comedimiento que, en el mismo espacio, se haga la aclaración pertinente. En adición, sírvase encontrar adjunta copia de la carta presentada hoy a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en respuesta a ciertas infundadas aseveraciones efectuadas por el Superintendente, en las cuales se hace eco de la publicación realizada y reproduce la imputación errada que Uds. hacen a mi empresa. Asimismo, adjunto copia del oficio No. BCE-DNDCV-2020-02940F, de 23 de septiembre de 2020, para el cual el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central certifica “que en el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador DCV-BCE, el 08 de enero de 2016 se compensaron 26 operaciones por un monto total de USD 327’ 300.000,00”. Huelgan más comentarios.

La sola revisión pormenorizada de reportos bursátiles con garantías de Bono de Deuda Externa les permitirá constatar la ninguna participación de Citadel, Casa de Valores S.A. en estas operaciones. Construir, Señor director, un buen nombre y prestigio institucional, no es labor que se improvisa. Nunca ha sido de nuestro proceder, el obtener ganancias ilícitas, ni realizar actos reñidos con la ley y las buenas prácticas.