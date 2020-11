La influencia de las emociones

Las emociones actúan fuertemente en nuestro comportamiento, especialmente cuando se presentan momentos de incertidumbre, de situaciones imprevistas que no se esperaban, siendo que tenemos que estar preparados para controlarlas y canalizarlas hacia actitudes positivas, que eviten daños en nuestra salud y no alteren nuestra convivencia normal del día a día.

Tenemos razón de vernos expuestos a sentir emociones negativas, con mayor razón ahora que continuamos con los riesgos de contagiarnos del corona virus (covid-19), el no saber a ciencia cierta qué sucederá con la economía nacional y mundial, escuchar y mirar en las noticias hechos trágicos de daños provocados por terremotos, inundaciones y otros fenómenos naturales, que realmente nos estremecen y angustian y qué no decir del futuro eleccionario para la conducción de nuestro país y en estos momentos los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, importantes para el futuro geopolítico mundial.



Nuestras emociones pueden aparecer bajo distintas situaciones como sentimientos de placer, vergüenza, culpa, desprecio, odio, ira, indignación, orgullo, gratitud, admiración, envidia, simpatía, compasión, resentimiento, desilusión, júbilo, regocijo, esperanza, amor, celos, alegría, pena y aflorarán según las situaciones que se presenten, si buenas o malas, por lo que convendría siempre centrarnos en acoger todas aquellas que realmente nos proporcionen sanos sentimientos de paz y bienestar físico y emocional y que nuestra vida siempre se torne en alegría y felicidad.



Bernardo Stamateas dijo: “Nuestras emociones están ahí para ser sentidas, pero no para dominar nuestra vida, ni cegar nuestra visión, ni robar nuestro futuro, ni apagar nuestra energía, porque, al momento de hacerlo, se volverán tóxicas”.