El infierno está reservado para los políticos ecuatorianos

Éste es el momento perfecto para identificar las prioridades de los gobiernos a nivel mundial y en especial del ecuatoriano, la pandemia por el virus SARS-CoV-2 nos ha mostrado la única cara de la moneda de quienes nos gobiernan, resulta que en lugar de ser una buena, es una muy mala. Según Dante Alighieri, “los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral”.

Definitivamente, hoy más que nunca, el mundo se encuentra inmerso en una tremenda crisis, y no solo de orden moral, sino también de carácter social, de salud, educación, económica; y aunque la teoría nos dice que frente a dichas circunstancias como humanidad debemos reinventarnos, que los momentos de crisis son los que nos definen y transforman, ha sido triste evidenciar que la sociedad, en particular los políticos, en lugar de evolucionar y ofrecer una posición fresca, renovada, honesta; necesitan con urgencia una vacuna, y no precisamente para el virus, sino para la falta de moral, de ética, que elimine la corrupción de raíz, y que finalmente sustituya en su totalidad ésta clase política tan deteriorada, que nos ha gobernado durante muchos años.