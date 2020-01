LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con fecha diciembre 17 del 2019 procedí a adquirir un vehículo modelo 2020, hasta la fecha no he podido retirarlo debido al alto nivel de ineficiencia del Estado, incluyendo el Municipio de Quito.

El 20 de enero, al consultar los pagos que se deben realizar he constatado que la AMT me ha cargado multas e intereses del 2019 que no corresponden, y han respondido que se puede hacer un reclamo pero que no garantizan que se resuelvan de manera inmediata, lo que significa que o pago dichos valores indebidos para que me entreguen el vehículo o espero la buena voluntad de las autoridades para que solucionen. Es realmente una pena constatar la forma en que se abusa de los ciudadanos.