La industria textil nacional

Todas las medidas de reducción arancelaria enfocadas a la mejora de la competitividad industrial son muy favorables para nuestra economía, hay cosas pendientes como liberar la importación de combustibles, sin embargo, se pueden ir puliendo bajo el debate del legislativo. Las más de 250 partidas que se han visto beneficiadas les darán un respiro a los ecuatorianos involucrados en las actividades productivas relacionadas a las mismas, donde está incluido según los portavoces del gobierno el sector textil, lo cual no es tan cierto. La materia prima esencial para mover a esta industria son simplemente las telas, las cuales no entraron en el proyecto del Gobierno para impulsar el crecimiento del Ecuador, pues mantienen un arancel ad valorem del 20% todos los tipos de telas, hasta las crudas, es decir telas que pueden recibir tratamiento y darles un acabado con mano de obra local.

No hay nada de apoyo, así que producir en Ecuador es un reto que agota y estanca la ampliación de las fábricas que confeccionan prendas de vestir. Y es hasta cierto punto un tanto ilógica la postura de las Cámaras y del Gobierno, pues importar prendas terminadas tienen un costo arancelario del 10% con un impuesto fijo de USD 5.5 por kilogramo (3 camisas de hombre, por ejemplo). Prácticamente conviene más importar que producir aquí. No voy a lanzar el discurso repetitivo de proteger la fronteras con miles de agentes aduaneros para evitar el contrabando de textiles, porque ya sabemos que eso no funciona, lo que queremos emprendedores como yo es que nos permitan por favor competir a niveles similares de otros países como Perú en donde las telas reciben un 11% de ad valorem, o México con un 10% de ad valorem, eso como un punto ya que esos países aparte de tener políticas de comercio exterior a favor de la industria textil, tienen un costo laboral que les permite ser muy competitivos, y como resultado Perú exportó en 2018 según la Asociación de exportadores del Perú, USD 1400 millones por confecciones, mientras que México, según Inexmoda, exportó en 2018 al mundo productos textiles por un valor superior a los USD 6000 millones, y si vemos a nuestro otro vecino, Colombia, de enero a julio del 2019 ha exportado más de USD 500 millones en prendas de vestir.