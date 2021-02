El bien individual favorece el bien colectivo

Cuando tenía 17 leí a Adam Smith; autor de “La Teoría de los Sentimientos Morales” y “La Riqueza de las Naciones”. Hubo un principio del cuál se desprendía toda su teoría: “El bien individual favorece al bien colectivo”, no lo entendía entonces; cómo podía aplicarse aquella premisa en los demás aspectos de la vida. Hoy su postulado se hace muy cercana a mi realidad y a nuestra; como sociedad.

En el terremoto del 16 A; un psicólogo especializado en estrés post traumático me acercó a través de sus palabras a la teoría de Smith.



“Primero yo, segundo yo, tercero yo; y luego el resto” Era la frase más yoísta que alguien podía decirle a una voluntaria que trabajaba en la Zona Cero del 16A. Anteponerme antes que los demás era el acto más ajeno que me estaba inculcando. Y entonces, al pasar los años lo entiendo. Lo encuentro más cercano en estos días: Cuando alguien te dice que tienes que votar por tal candidato para destruir al otro, porque al menos ese es el menos peor. Cuando alguien te dice vota por ese por el bien de todos, no está viendo su bien individual, menos aún el bien colectivo. Cuando alguien dice eso no sabe cuál es el límite ni la relación entre dos palabras prostituidas: ética y moral.



Lo entiendo hoy, a menos de una semana de las elecciones porque no podría votar por un misógino cuando toda mi vida he vivido repudiando comentarios machistas o votar por un infame que le roba al pueblo que he visto llorar porque sus hijos están muriendo.



No podría dar más de lo que ya tenemos.



Si el 7 de Febrero cada ciudadano vota con responsabilidad anteponiendo primero sus principios y sus deseos entonces solo así habremos tomado la mejor decisión desde la mismidad a lo colectivo para el país que amamos.



Porque en palabras del padre de la economía moderna “Lo que no es bueno para el individuo no puede ser bueno para la sociedad”.