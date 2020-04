LEA TAMBIÉN

Es noticia de todos los días: más de 700 vehículos retenidos por no cumplir con la circulación según el último digito de la placa; más de cinco mil multas por no cumplir con la disposición de no salir de casa o no utilizar mascarilla, miles de familias y vendedores ambulantes en los mercados sin cumplir las normas de protección. La Policía y el Ejército, arriesgando la salud de sus miembros, no logran que la población cumpla con la ley. ¿A qué se debe esta indisciplina social?

Algunos sociólogos afirman una de las características de las sociedades desarrolladas es que los ciudadanos pasan por procesos de socialización – educación mediante los cuales se acostumbra a interiorizar los derechos y obligaciones que se establecen en leyes y normas. En las sociedades subdesarrolladas, por determinadas causas históricas y culturales o por la exclusión social, las personas son poco adeptas a cumplir con la ley o normas sociales, prima la “viveza criolla”, la ley del “avispado”, el individualismo, o directamente la trampa, las coimas y la corrupción. Entonces se vive en medio del desorden, no hacer fila en el transporte o los servicios, orinar en sitios públicos, vender mercancías en cualquier parte, eludir el pago de impuestos y, si conduce un vehículo, saltarse las normas de tránsito, etc. En este contexto, cumplir con normas de llevar mascarilla, guantes, mantener la distancia social o cumplir el “toque de queda” ha sido una tarea difícil y según la Policía hay más presos por este motivo que contagiados del virus…claro que hay mejores condiciones para mantenerse dentro de una casa con aire acondicionado, jardín y piscina que hacerlo en el suburbio en una “caleta” de caña de 10 metros y a 32 grados de temperatura, sin TV ni internet. No hay duda que se necesita más educación, más equidad, menos exclusión social o racismo. Es interesante aprender el modelo de Suecia en donde no se ha obligado a la población a quedarse en casa, la sociedad siguen funcionando, pero bajo normas básicas de disciplina: absoluta limpieza, distancia social, aquellos que desean quedarse en su casa que lo hagan libremente, los mayores de 70 años, auto protegerse y sin la Policía y mucho peor el Ejército en las calles.