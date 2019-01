¿Dónde la independencia?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

(Saga del Quiteño Libre en la única versión publicable, publicada y re-publicada ad-nauseam por EL COMERCIO). ¿Es honesta aquella práctica de intentar re-escribir los hechos al compás de las ingratas enconadas vísceras de Moncayo -para quien la historia era una mera arma política- mientras se excluye y mezquina igual espacio -lo mínimo equitativo- nada menos que a Bolívar, quien al final de su vida llamara a Flores “Angel Tutelar de la Paz, tesoro”, a Sucre, Rocafuerte, García Moreno , Jijón-Caamaño, a su sabio y justo colega Dr. Jorge Salvador Lara, para quien el General fue “extraordinario defensor de las fronteras norte y sur”, o al brillante y riguroso historiador General Marcos Gándara Enríquez, quien lamenta que se repita con mucha superficialidad juicios denigratorios emitidos por políticos de su tiempo “todos ellos inferiores a él en servicios prestados al Ecuador”.



Sólo esta vez respondo en dos páginas enteras en fechas recientes, increíblemente del mimo tema y sesgo mientras, al mismo tiempo, se excluye y mezquina el relato presencial de quienes vieron con sus propios ojos, tales como el Gral. Pallares, el Comandante Rodríguez, o el Coronel Tamariz , que desmienten terminantemente ¡el horro entronizado y descrito por siglos!



Estoy en un país libre o acaso en Caracas? Cito textualmente a Jorge Salvador al refutar la falsa acusación de responsabilidad en lo que fue un auto atentado, o en la muerte del Gral. Sáenz posteriormente en combate por alzamiento militar:



“En ninguno de estos acontecimientos participó el Gral. Flores; ambos ocurrieron estando él ausente de la capital de la república; en cambio consta que para combatir a sus opositores prefirió siempre defenderse en su prensa escrita. Son también numerosas sus acciones y gestos de piedad en beneficio aún de sus más enconados enemigos. No olvidemos también que las primeras declaraciones fundamentales de derechos humanos y garantías civiles en el Ecuador, fueron declaradas en sus gobiernos.



Es usual decir que clausuró el Quiteño Libre, periódico que no habría vuelto a salir tras el 8° número y la muerte de sus dirigentes según se afirma reiteradamente, lo cual solo demuestra que algunos de nuestros investigadores no investigan, sino que se limitan simplemente a copiar lo que alguien equivocó o tergiversó, ya que este periódico nacionalista y anti-floreano en el que convergían personajes de diversas ideologías unidas sólo en oposición a Flores, siguió haciendo su vigoroso combate más allá del 8° número, hasta sobrepasar las 20 ediciones”.



Y -obligadamente- como muestra clarísima de lo que es independencia, equidad -La Universidad George Washington me publicó un trabajo de 20 páginas escrito en inglés desde la Universidad de California, defendiendo la soberanía marítima ecuatoriana contra la depredación de ciertas flotas pesqueras estadounidenses, sin omitir ni una sola coma! Trabajo referencial disponible en el Ministerio de Relaciones Exteriores firmado por Carmen Piedrahita Rook e incluye mapas, ilustraciones, cronología - Octubre 2003, Vol. XLI #3, American Studies International.)



Gabriel Trueba