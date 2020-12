Indefensión ciudadana

No estamos en guerra, pero no vivimos en paz, sufrimos la violencia que generan las bandas criminales, el homicidio, sicariato, asalto, secuestro y robo que atentan contra los derechos humanos. Desgraciadamente se cuenta con el aval tácito del Estado. Para solucionar la inseguridad es indispensable conocer las causas: 1.- El factor geopolítico de vecindad de Colombia, país históricamente violento que vivió ocho guerras civiles, la guerrilla y el narcotráfico, lo cual afecta a nuestro país. La violencia de Colombia tiene un patrón de contagio y propagación hacia nuestro territorio, por ejemplo: el asesinato de los periodistas, el sicariato y las drogas ilícitas. 2.- La debilidad de la policía que ha sido rebasada por la criminalidad y la delincuencia, no cumple con la Constitución ni la ley de seguridad pública, de proteger los derechos de los ciudadanos. 3.- El ineficiente sistema de justicia en buena parte contaminado por la corrupción, que protege a delincuentes y convierte en víctimas a ciudadanos inocentes. 4.- El aberrante e irresponsable sistema carcelario que no rehabilita, por el contrario fortalece a bandas criminales y el delincuente sale perfeccionado a delinquir. 5.- El narcotráfico ilegal comprende el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilícitas. Me permitiré exponer tres soluciones: La Policía debe ser reestructurada en forma integral desde su malla curricular, reclutamiento, formación y perfeccionamiento. Es urgente. El sistema carcelario debe ser responsabilidad de otra institución. En foros internacionales como la OEA y la ONU se debe exigir a Colombia y Perú eliminar los cultivos de coca para terminar con el flagelo del narcotráfico.