Increíble solución a la crisis

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No lo podía creer; en Ecuavisa, el 23 abril, el economista Augusto De la Torre desde Washington, manifestaba que para salir de la crisis había que “rebajar los sueldos de los trabajadores privados a los niveles de Colombia”!

Economista: la canasta básica en el país está en setecientos treinta dólares. Ecuador es el país más caro de Latinoamérica. Ciertos productos en Ecuador tienen precios más altos que en Estados Unidos. Las tasas de interés en el país son entre 16% y 28% en dolarización, en tanto que en Colombia están en el 5%.



La CFN no cobra USD 261 millones que el Directorio resolvió en 2008 se debía cubrir por parte de connotados deudores. El país no recibe los tres dólares por barril de petróleo de exportación, que se llevan los intermediarios ilegalmente. No se ha renegociado las ventas de petróleo con Petrochina y Petrotailandia. Los dineros de las obras con sobreprecio, que pasan USD 60 000 millones no son devueltos. De los atracos al IESS durante la década correísta, no se ha recuperado un centavo.



El correísmo creó ciento treinta mil puestos en la administración pública, con sueldos de USD 3 000 a 9 000 y les protegió con la Escala Superior, y ésto ha seguido con el morenismo. Se crearon sesenta y cinco entidades que duplican y hasta triplican las funciones. La Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior - Afese- expresa su inconformidad por las sesenta y tres embajadas, treinta y un Ministros del Servicio Exterior, y qué decir de los Consulados. ¿Cuál es el sueldo mensual de un Jefe de Misión?, al menos cien veces la de un trabajador. Amerita una reingeniería urgente de la Cancillería.