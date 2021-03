Incluyendo a las neurodiversidades

Transcurrido todo este año de pandemia, no es raro que se manifiesten enfermedades mentales en personas y animales, unas producto del encierro, otras que andaban escondidas por ahí.

Lo más común es que personas afectadas por estos trastornos simplemente se hagan los desentendidos y aprendan a vivir con ellas, mientras que, los que tenemos un mayor nivel de conciencia y educación busquemos tratarlas. Las enfermedades mentales no deben ser un estigma. De hecho en la actualidad se llaman neurodiversidades justamente para explicar a la población que son más comunes de los que parecen. Por ejemplo, varios genios como Nicola Tesla, médicos y otros políticos ingeniosos las tienen y las han tenido por siglos , pero muy pocos las han sacado a la luz por miedo al estigma. Esto no significa que ellos hayan sido un riesgo para la sociedad, en especial con los avances en la neurociencias que existen. Por otro lado, quiero sacar a la luz miedos y fobias que han aparecido con la pandemia, el miedo a salir que todos los que me conocen se desarrolló con mucha fuerza en mí y que sin temor a ser estigmatizado, busqué combatir para poder encontrarme nuevamente con mi hija y con la persona que quiero. Penosamente hice una mala elección al escoger a mi médico tratante, no voy a dar su nombre porque voy a tomar las acciones legales del caso, pero me decidí por este médico por recomendación de mis dos grandes amigos médicos de toda la vida, a quienes tengo mucho respeto. Estaba tan emocionado de poder salir pronto que pese a también estudiar neurociencias por mi especialidad veterinaria, simplemente empecé a tomar una lista de fármacos, 2 antidepresivos, un antialucinógeno (se me hace que el tipo creía que alucinaba a la persona que quiero), y dos estimulantes.