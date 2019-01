Sobre el impuesto verde

LEA TAMBIÉN

Este Diario el día 18 se refirió al doble impuesto de los autos viejos. El famoso impuesto verde impuesto por el correlato como una manera de tapar la elevación del combustible fue aducir el mayor consumo de los automotores si no mayor a los 2500 c.c. Lo cual junto con el abuso de poder tuvo que ser aceptado pero en la actualidad cuando se reducido los subsidios del combustible se convierte en una injusticia.



Existen los controles de emisiones.



Si es por consumo de gasolina están pagando los nuevos precios sin o con menor subsidio (decisión del ministerio de Economía)



La Constitución de la República exige trato igualitario y no hace diferenciación por el cilindraje de un vehículo que pueda poseer.



4.- Muchos dueños de estos vehículos son personas mayores que los mantienen Por afición, nostalgia u otro motivo. Posiblemente recorren menos kilómetros por año y ahorran divisas al no sustituirlos por otro vehículo.



El ejercicio sobre el costo de este impuesto mostrado por el periódico demuestra una barbaridad e injusticia del mismo. Que equivalen a más de 400 galones de gasolina Super al precio actual. Simplemente extorsión, absurda y estúpida.



Kurt A. Freund