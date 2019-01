Más sobre el impuesto verde

LEA TAMBIÉN

Los ciudadanos ecuatorianos, hemos tenido que soportar diez años de desgobierno, robos e impunidad, lastimosamente el vía crucis no termina, un ejemplo: el asalto a nuestros bolsillos con el llamado Impuesto Verde otro invento del correísmo. Según el decir de una alta funcionaria del SRI el tal impuesto no tiene fines recaudatorios sino el de desmotivar el uso de vehículos antiguos. Según tal afirmación ¿pretenden que botemos a la basura nuestros vehículos? Ellos son para unos su capital de trabajo, y para otros la solución a su movilidad. ¿No causaría más contaminación, que cerca de un millón de carros antiguos se envíen a un basurero? Hay que tener claro que uno de los factores más importantes de la contaminación ambiental por hidrocarburos es la mala calidad de los combustibles, lo cual es de entera responsabilidad del gobierno.



Pretenden cobrar USD 300, 500, 1500 y hasta más por el tal impuesto, lo que representa ¡hasta el 1000% del valor de la matrícula! lo que resulta imposible de pagar e inadmisible por decir lo menos.



Señores del gobierno: En un país del tercer mundo como el nuestro, los ciudadanos no tenemos el dinero suficiente para comprar autos del año y con tecnología de punta, además la emisión de gases no solo depende del año y cilindraje de los vehículos, sino del uso que se dé a los mismos, así como a la calidad de los combustibles.Ya basta de impuestos abusivos, señor Lenin Moreno, en su mano está el poner fin a esta injusticia.



Byron de la Cueva