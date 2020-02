¿Impuesto a la carne en la UE?

LEA TAMBIÉN

¿Para reducir el impacto ambiental? Increíblemente, el 83% de las tierras cultivables son para los bovinos. ¿Y qué de los mares, ríos y lagos donde escasea la fauna por su consumo y contaminación? ¿Habría también que, gravar impuestos a los productos del mar y “monocultivos” como la palma?

Hay más de 1.5 mil millones de vacas, una emite de 70 a 120 Kg de metano al año, 23 veces más fuerte que el CO2 y 1 kg de carne es igual al CO2 emitido por un carro que recorre 250 Km, es el 60% de gases de efecto invernadero de la industria agraria y al 2050 demandaría con los monocultivos el corte de casi todos los bosques. Se debería reducir un 45% de cárnicos y concienciar la dieta verde. Cuando tenía un restaurante, soy vegetariano 47 años, el 80% de clientes no lo eran y su salud mejoró comiendo durante la semana nuestro menú. En la II Guerra Mundial bajó el consumo de cárnicos y la salud de los europeos no se vio afectada. El ejército romano no consumía mucha carne, era un deleite de los generales y los césares. Un kilo de “proteína vegetal” es amigable con la Pachamama y más barata que la carne. El vegetarianismo se señala en el Génesis y Romanos 14:21, y el Papa Benedicto XVI afirmó que Jesús fue vegetariano. A. Einstein: “Nada beneficiará tanto la salud humana e incrementará las posibilidades de supervivencia de la vida sobre la Tierra como ir a una dieta vegetariana”.