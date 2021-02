Imposible ingresar a la universidad

El tiempo que llevo de docente, me ha tocado escuchar a centenar de padres de familia, quejándose por la falta de oportunidades que sus hijos tienen para acceder a las universidades públicas. Este tema, se ha convertido en un debate y análisis de políticos, estudiantes, con la consigna del libre ingreso a centros de estudios superiores.

El Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES), antiguamente examen Ser Bachiller, para una gran mayoría de aspirantes ha convertido en imposible el ingreso a la universidad. Sin embargo, hay que buscar “la punta del ovillo”, y no culpar por un examen como causante de no acceder a estudios superiores.



Partiremos desde las falencias educativas, que acarrean los estudiantes a partir de la escuela; a medias aprender matemáticas, menos aún a razonar o comprender una lectura. Es decir, instaurando la cultura de la ley del mínimo esfuerzo, de las varias oportunidades para no reprobar el año lectivo y de los padres familia, con la visión; que los docentes son responsabilidad de sus hijos.



Imperando, también la ley del “más vivo”, para qué te “matas estudiando” si tu compañero con menos esfuerzo, aprueba? Para que, “haces las tareas”, sino es primordial los estudios. Con estos argumentos matamos a nuestros propios hijos, dotándoles de la herramienta del facilismo como un arma para la irresponsabilidad.



Por consiguiente, cuando ingresan a la universidad es la demostración y aplicación de los conocimientos, que fueron adquiriendo en la escuela y colegio. Pero, el que jamás ha estudiado y no se ha preparado para el examen de acceso a la educación superior; y en conjunto el libre accionar de los estudiantes, sin Dios ni Ley.



En conclusión, estudie, prepárese y no esperes que el próximo presidente decida tu suerte del menos esfuerzo. Porque, nuestro país necesita de gente luchadora, trabajadora y estudiosa, y que no busque el facilismo.