La importancia de la lectura

Milena Armendáriz C.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La lectura es fundamental en la vida de una persona, transporta al lector a mundos en los que prima la imaginación, sin embargo, los jóvenes parecen no mostrar ningún interés en ella. Esta generación no disfruta las obras clásicas tales como: El Principito, Don Quijote de la Mancha, Cien años de soledad, etc. Ya que prefieren ver una película a leer 500 páginas de un libro.

En lo personal, considero que la lectura es reconocida a nivel mundial como un elemento fundamental y estratégico que en muchas ocasiones nos ayuda a escapar de la realidad. Es una lástima que esta generación no sepa disfrutar de uno mismo con un buen libro, sea cual sea el tema. Siempre y cuando lo esté ayudando a nutrir su vocabulario y expandir sus horizontes, un libro es un impulso hacia explorar mundos desconocidos a través de la imaginación.