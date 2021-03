Iluso; ¡de a perro!

EL COMERCIO, en esta última semana de marzo 2021, contiene en sus páginas de Opinión artículos que, resumidos marcan la tragedia que afronta el país en lo social, ético, económico, político y educativo. ¿Qué pasa en la sociedad ecuatoriana?, que de verdad causa rechazo su comportamiento.

¡Un ex embajador con cincuenta años de carrera profesional se autocalifica de “iluso” al haber sido representante personal de Lenín Moreno ante el gobierno de Estados Unidos de América! ¿Pero acaso dicho señor no conocía que antes fue propuesto fue Alexis Mera, que a Italia le designó a Cristian Espinosa, negacionista del aporte del 40% del Estado al IESS; que la Revolución Ciudadana recicló a la parafernalia corrupta de algunos connotados líderes de la ID, de ciertos periodistas, líderes sindicales, del indigenado y los nombró embajadores, ministros y presidentes del IESS? ¿De verdad que usted cerró los ojos a la verdad, por convenirle y serle personalmente más grato el error?



Asamblea de a perro, expresa otro columnista. Más de dos tercios de asambleístas han sido acusados por presuntos malos manejos de dineros del Estado y tienen causas en la Fiscalía. Otros despojaron a sus asesores de sus sueldos. Jóvenes políticos se alzaron con los recursos de los hospitales e insumos médicos, antes y durante la pandemia. Otros chantajearon y negociaron, e inscribieron su movimiento político ilegalmente.

Una universidad exige que se les pague el costo del semestre, por adelantado, con tarjeta de crédito o le garanticen con hipoteca.



La Intendencia de Control del Sistema de Seguridad social de la Superintendencia de Bancos mantiene silencio cómplice en el manejo del Biess y de los Fondos previsionales. Y como cereza del pastel, los pobres pagan tasas de interés de más del 180%; cuando en economía dolarizada se cobra en Ecuador del 16% al 30% ¡legal!, mientras que en Colombia y Perú, no dolarizados, se paga entre el 3,5% y 4,5%.



Me pregunto, y ante tanto atropello a las libertades de los ciudadanos, dónde están el Defensor del Pueblo y la Fiscalía?, ... ¡hacen mutis por el foro!