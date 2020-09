Jugando con la ignorancia…

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La angustia de los padres por la salud de sus hijos suele ser directamente proporcional a lo exasperante del llanto del infante. No importa la causa. Más aún, si el dinero no es problema, que sopese los honorarios médicos a la vida. Aunque seguramente me equivoque, desafiando los designios de Dios, se niegan a aceptar los malos pronósticos de una enfermedad en particular, incompatible con la vida. Siempre habrá galenos dispuestos a ofrecer tratamientos exclusivos, innovadores, onerosos y hasta empíricos.

Recordando un hecho en particular, que de ser mí caso, resignado e impávido, hubiese tenido que aceptar amargamente. Al tratarse de un lactante con malformación cardiaca cianótica de pésimo pronóstico sin posibilidad de sobrevida, sus padres estuvieron dispuestos a gastar un cuarto de millón de dólares en una cirugía en EE.UU., resultando con el deceso de su hijo. Lo que lleva al motivo de esta reflexión: Fue tan fácil jugar con la ignorancia de esta gente.