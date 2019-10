Ignorancia ante la dignidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Nuestra dignidad humana se ha visto vulnerada estos últimos días entre los mismos ciudadanos ecuatorianos, hemos dejado de actuar con racionalidad, nuestros impulsos han provocado que ataquemos al prójimo sin respeto alguno. Todos los seres humanos merecemos respeto y consideración por el simple hecho de tener dignidad humana. Sin embargo, cuando dejamos de lado este gran valor, actuamos como hemos estado actuando, de una manera violenta en la que el diálogo no entra como solución a nuestros conflictos. Tristemente, no reconozco a mi país. No estamos respetando el valor del otro.

Está ganando la ignorancia, el odio de clases, la falta de educación, el resentimiento, la intolerancia, la violencia, el vandalismo, la discordia y más. Estamos convirtiendo de este país, nuestro hogar, en una falsa lucha social, en la que las “manifestaciones” están dando paso a robar, saquear, destruir bienes públicos, a destruirnos a nosotros mismos. Si el Ecuador ya estaba en crisis, con estos acontecimientos hemos empeorado nuestra situación social, cultural y económica. No solo se trata de si estás a favor o en contra de las medidas, siempre debemos velar por el bienestar común. Se necesita avanzar, no retroceder y actuar en una dirección errónea. Lo que está sucediendo no es culpa de nadie porque no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones y mediante estos enfrentamientos no se consigue más que retroceso. Si queremos luchar por esta patria deberíamos empezar por el respeto a la dignidad del otro, por el respeto a sus derechos. “Mi libertad se termina donde empieza la de los demás” (Jean-Paul Sartre).