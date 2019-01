Iglesia y escándalos

LEA TAMBIÉN

A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido escenario de una serie de escándalos especialmente de carácter sexual tales como: abuso a menores, homosexualidad, pornografía infantil tales conductas fueron develadas en la década de los 90 y la polémica continua hasta nuestros días, escándalos de gran magnitud se han denunciado en EE.UU., Australia, Irlanda, España, Italia, Chile y otros países en donde miles de sacerdotes han cometido este tipo de actos execrables; y así también han sido protegidos y encubiertos por altas autoridades eclesiásticas. Lo correcto habría sido el entregar a estos malos sacerdotes para que sean juzgados por la justicia ordinaria y paguen sus actos delincuenciales.



No satisfechos con tan deleznable conducta, en estos últimos días se denuncia en el portal colombiano “El Expediente” que el Instituto para las Obras de Religión (IOR) conocido como Banco del Vaticano ha sido el depositario de millones de dólares, producto de la corrupción, y se da el nombre de algunos ex presidentes de América Latina como propietarios de jugosas cuentas. Esto ha sido desmentido por la oficina de prensa del Vaticano, sin embargo el periodista asegura que tiene pruebas contundentes.



La Iglesia es la “casa de Dios”, los sacerdotes son los representantes de Dios en la tierra, por tanto deben cumplir y hacer cumplir sus mandamientos entre otros, no robar y no codiciar los bienes ajenos; sin embargo hay quienes se hacen de la vista gorda y permiten actos de corrupción, lo que nos recuerda a Judas que por unas monedas sacrificó a Jesús, parece ser que sus descendientes hoy, sacrifican a millones de ciudadanos condenándoles a la pobreza.



La Iglesia debe depurar esos malos elementos y concentrarse en su gran misión cual es predicar el evangelio de Dios y enseñar al mundo lo que Jesús enseñó en vida.



Manuel Estrella Egas